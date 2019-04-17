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جيرينوفسكي: تبرعوا لترميم المقدسات الروسية عوضا عن نوتردام

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جيرينوفسكي: تبرعوا لترميم المقدسات الروسية عوضا عن نوتردام
Sputnik
زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي
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انتقد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي المواطنين الروس الذين تبرعوا لترميم كاتدرائية نوتردام في باريس، مذكّرا بفظائع الفرنسيين في روسيا قبل دحرهم وطردهم.

وقال: "هذا الأمر أثار حزن الفرنسيين، لأن هذه الكاتدرائية، هي الأكثر شهرة لديهم. هل نسوا كيف أحرق الفرنسيون موسكو ونهبوا نصف بلادنا، وقتلوا الآلاف من الناس؟".

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وأضاف أنه توجد في روسيا مجموعة ضخمة جدا من الكنائس التي تعرضت للدمار خلال الثورة والحرب الوطنية العظمى، ويجب ترميمها وإعادة بنائها في المقام الأول.

المصدر: وكالات

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