جيرينوفسكي: تبرعوا لترميم المقدسات الروسية عوضا عن نوتردام

انتقد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي المواطنين الروس الذين تبرعوا لترميم كاتدرائية نوتردام في باريس، مذكّرا بفظائع الفرنسيين في روسيا قبل دحرهم وطردهم.

وقال: "هذا الأمر أثار حزن الفرنسيين، لأن هذه الكاتدرائية، هي الأكثر شهرة لديهم. هل نسوا كيف أحرق الفرنسيون موسكو ونهبوا نصف بلادنا، وقتلوا الآلاف من الناس؟".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه توجد في روسيا مجموعة ضخمة جدا من الكنائس التي تعرضت للدمار خلال الثورة والحرب الوطنية العظمى، ويجب ترميمها وإعادة بنائها في المقام الأول.

المصدر: وكالات