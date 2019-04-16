حملة روسية لجمع التبرعات لكاتدرائية نوتردام

أعلن فلاديسلاف كونونوف رئيس إدارة المتاحف بوزارة الثقافة الروسية، أنه سيقترح على إدارات المتاحف الروسية والمواطنين حملة لجمع التبرعات لترميم كاتدرائية نوتردام المنكوبة بالحريق.

وقال في حديث لوكالة "إنترفاكس": "سنعرض على المتاحف وكافة المواطنين المتعاطفين في روسيا، تنظيم عملية لجمع التبرعات لتمويل الترميم. نجري المشاورات حاليا مع مختلف مؤسساتنا الثقافية، وأعتقد أن المبادرة ستنال الدعم والتأييد اللازمين".

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وأشار إلى حب الروس لمساعدة الآخرين في وقت الشدائد والمحن، وقال: "هذا متأصل فينا وراثيا... نهبّ لمساعدة وإنقاذ الآخرين ونقدم المساعدة لمن يحتاجها. اليوم وقعت مصيبة في فرنسا وهذه مأساة صعبة، وسيكون من الصحيح تقديم المساعدة الممكنة في ترميم هذا الصرح الفريد".

وأعلنت النيابة العامة في باريس، فتح تحقيق في الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام الليلة الماضية.

وكاتدرائية نوتردام، هي كاتدرائية أبرشية باريس تقع على نهر السين في مركز باريس التاريخي، ويعود للعصور الوسطى، ويمثل تحفة في الفن والعمارة القوطي الذي ساد منذ القرن الثاني عشر وحتى بداية القرن السادس عشر.

المصدر: وكالات