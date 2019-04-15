اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس

أعلن المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق الفرنسية أن حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله إن عملية كبرى لإطفاء الحريق جارية، فيما أكد المتحدث باسم مجلس البلدية إخلاء المنطقة من السكان والسياح.

وتفيد آخر الأنباء بأن الحريق بدأ بالتهام أحد البرجين الأماميين للكاتدرائية، وذلك بعد أن انهار سقف الكاتدرائية كليا، كما انهار برج الكاتدرائية الذي كان ارتفاعه يبلغ 93 مترا، بعد أن التهمته النيران.

وأكد نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عدم وجود إصابات جراء الحريق حتى الآن، وأن السلطات لا تزال تدرس أسباب اندلاع الحريق.

كما أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق في الحريق.

وفي هذا السياق أعلن مسؤول قصر الإليزيه عن إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه المتوقع حول الوضع في البلاد بسبب "الحريق المروع". وأكد المسؤول أن الرئيس ماكرون توجه إلى مكان الحادث.

#NotreDame Les flammes se répandent sur tout le clocher, on se demande comment il ne s’est pas encore effondré pic.twitter.com/pdAYzMcLQd — Bertran Farenc (@rencfa) April 15, 2019

وكتب ماكرون في تغريدة على "تويتر": "مثل كل مواطنينا، من المحزن بالنسبة لي أن أرى هذا الجزء منا يشتعل".

وقبل ذلك وصفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الحريق بـ "الرهيب"، ووصلت إلى مكان الحادث.

ولم يعرف على الفور سسب اندلاعه. وكانت بعض أقسام الكاتدرائية تخضع لأعمال الترميم في الفترة الأخيرة.

Notre Dame is on fire pic.twitter.com/sScEbhfaOa — Gareth Baines (@DrGABaines) April 15, 2019

وتجدر الإشارة إلى أن بناء الكاتدرائية يعود إلى القرن الـ 12، وهي تعد أحد أشهر المعالم المعمارية التاريخية في باريس، ومن أشهر الكنائس المسيحية في أوروبا والعالم.

المصدر: رويترز