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ظريف يبحث في أنقرة الملف السوري وتطورات شمال إفريقيا

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ظريف يبحث في أنقرة الملف السوري وتطورات شمال إفريقيا
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أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في أنقره الليلة الماضية، أنه سيبحث مع كبار المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية، والملف السوري، والتطورات في شمال إفريقيا.

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وأكد ظريف أن مباحثاته مع المسؤولين الأتراك ستتناول التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، كما سيتابع القرارات التي تم اتخاذها من قبل رئيسي البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا للعلاقات الإيرانية التركية المشتركة.

وأضاف ظريف الذي وصل إلى أنقرة قادما من دمشق، أن طهران ترغب بتسوية المشاكل في سوريا عبر الحوار، سيما بين دول المنطقة، لافتا إلى أنه أجرى مباحثات جيدة للغاية مع كبار المسؤولين في سوريا حول الوضع في شرق الفرات وإدلب، وانسحاب القوات الأجنبية، وإنهاء تواجد الإرهابيين في سوريا.

المصدر: وكالات إيرانية

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