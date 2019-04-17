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ترامب: منافساي الرئيسان في الانتخابات المقبلة مجنون ونعسان

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ترامب: منافساي الرئيسان في الانتخابات المقبلة مجنون ونعسان
Sputnik
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رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر: "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان... ليرحم الرب أرواحهما".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر مطلع أن بايدن أخبر أنصاره بنيّته الترشح للانتخابات الرئاسية وطلب المساعدة في جمع المساهمات والتبرعات اللازمة.

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المصدر: "إنترفاكس"

 

 

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