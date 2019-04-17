ترامب: منافساي الرئيسان في الانتخابات المقبلة مجنون ونعسان

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر: "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان... ليرحم الرب أرواحهما".

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 апреля 2019 г.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر مطلع أن بايدن أخبر أنصاره بنيّته الترشح للانتخابات الرئاسية وطلب المساعدة في جمع المساهمات والتبرعات اللازمة.

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المصدر: "إنترفاكس"