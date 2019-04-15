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أول جمهوري يعلن نيته تحدي ترامب في السباق الانتخابي

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أول جمهوري يعلن نيته تحدي ترامب في السباق الانتخابي
المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري بيل ويلد
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أعلن الحاكم الأسبق لولاية ماساتشوستس الأمريكية بيل ويلد نيته الترشح لخوض السباق الرئاسي 2020، وهو أول مرشح جمهوري سيتنافس مع الرئيس ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وقال ويلد في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي يوم الاثنين: "حين نشهد صراعا سياسيا حادا، بسعي كلا الطرفين إلى الفوز بأي ثمن، وتجاهل أصوات الأمريكيين، ومعاناة بلدنا.. تجب العودة إلى مبادئ الرئيس لينكولن، وهي المساواة والكرامة والفرص للجميع. لا شيء أهم في العالم من النضال من أجل ما يجعل أمريكا عظيمة حقا وأنا مستعد لقيادة هذه المعركة".

وشغل ويلد، وهو من مواليد العام 1945، منصب حاكم ماساتشوستس لفترتين متتاليتين في التسعينات من القرن الماضي، وخسر في الانتخابات المحلية في العام 1996 أمام جون كيري الذي عين لاحقا وزيرا للخارجية. 

وفي العام 2016 ترشح عن الحزب الليبرتاري الأمريكي لمنصب نائب الرئيس.

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المصدر: وكالات

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