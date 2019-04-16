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أول شحنة مساعدات من الصليب الأحمر تصل كاراكاس

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أول شحنة مساعدات من الصليب الأحمر تصل كاراكاس
AFP Yuri CORTEZ
وصول أول شحنة للصليب الأحمر الدولي إلى كاراكاس
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وصلت أول شحنة مساعدات إنسانية للصليب الأحمر إلى كراكاس لتوزيعها على مستشفيات تعاني نقصا في المواد الأساسية، بعد تجاذبات شهدتها البلاد بين السلطة والمعارضة.

وقال رئيس الصليب الأحمر الفنزويلي ماريو فيارويل: "بفرح ومسؤولية كاملة نعلن لكم أن أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر تصل حاليا إلى فنزويلا".

وأضاف: "تضمنت الشحنة معدات طبية ومولدات كهرباء وأدوية، وستوزع على مستشفيات عدة في البلاد".

وتواجه المنشآت الطبية في فنزويلا التي تعاني أسوأ أزمة في تاريخها المعاصر، صعوبة فائقة في معالجة المرضى في ظل نقص المضادات الحيوية والكمادات وأجهزة التنفس والعلاجات المخصصة للمصابين بالأمراض المزمنة.

وتفاقم حالات الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي صعوبة الوضع في المستشفيات، إذ تعوق أي استخدام لأجهزة غسل الكلى والصور الإشعاعية.

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وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج ربع الفنزويليين البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى مساعدات ملحة، فيما بين تقرير أممي أن نحو 3.7 ملايين فنزويلي يعانون سوء التغذية، و22% على الأقل من الأطفال دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية مزمنا.

من جهته، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الشهر الماضي، أنه سيكون "مستعدا" اعتبارا من منتصف أبريل لتوزيع المساعدات على 650 ألف شخص.

المصدر: أ ف ب

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