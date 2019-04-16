ترامب حول تقرير مولر: حققوا مع المحققين!

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن نسخة منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم التواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية وروسيا ستنشر الخميس المقبل.

وأكدت الوزارة أمس الاثنين أنه من المتوقع أن يتم إطلاع الكونغرس بالتفصيل على استنتاجات التحقيق الذي استغرق نحو عامين وكشفها أمام الرأي العام.

وعلى خلفية هذا الإعلان، شدد ترامب عبر "تويتر" على أن تقرير مولر برّأه من تهم التواطؤ مع روسيا وإعاقة التحقيق.

وحمّل ترامب منافسته في انتخابات الرئاسة الأخيرة هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي ورجال أمن "قذرين" وآخرين المسؤولية عن "ارتكاب جرائم"، وقال: "حققوا مع المحققين"!

واختتم مولر العمل لإعداد تقريره الشهر الماضي وسلّم الوثيقة المؤلفة من نحو 400 صفحة إلى المدعي العام (وزير العدل) الأمريكي ويليام بار.

وبعد يومين من ذلك، أطلع بار المشرعين على أهم استنتاجات تقرير مولر، وأكد أن التحقيق لم يعثر على أي أدلة تثبت "التواطؤ" المزعوم بين حملة ترامب وروسيا.

وسبق أن أشار المدعي العام إلى ضرورة تنقيح بعض أجزاء التقرير قبل نشره لكونها متعلقة بمعطيات سرية حساسة، وسيتم نشرها بعلامات ملونة توضح لماذا لا يمكن كشف هذه المعطيات أمام الرأي العام.

إلا أن المشرعين الديمقراطيين يطالبون مولر بالإدلاء بشهاداته شخصيا أمام الكونغرس، معربين عن قلقهم إزاء التغييرات التي أدخلها بار في التقرير.

وعلى الرغم من تصريحات ترامب في "تويتر"، لم يبرئ تحقيق مولر سيد البيت الأبيض من تهمة"إعاقة التحقيق"، ولم يخلص المحقق الخاص إلى استنتاج نهائي بهذا الشأن وعثر على أدلة متضاربة حول الموضوع.

المصدر: أسوشيتد برس