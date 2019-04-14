جوبا تعلق على الإطاحة بالبشير ومصير اتفاق السلام

أكدت جنوب السودان، أن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير الضامن الرئيسي لاتفاقية السلام الموقعة بين الفرقاء في جوبا، "لن تؤثر على الاتفاقية".

وقال رزق دومنيك، المدير التنفيذي المكلف لدى مكتب رئيس جنوب السودان: "الاتفاق سيصمد لأنه ملك لشعب جنوب السودان، ولن يتأثر بالتحولات الجارية في السودان".

وأضاف: "لا تراودنا أي مخاوف مما يحدث في السودان من احتجاجات شعبية وعزل الرئيس البشير".

وأشار دومينيك إلى أن رئيس بلاده سلفاكير ميارديت، "مهتم بما يجري في السودان ويتابع عن كثب تلك الأحداث"، دون أن يفصح عن موقف الأخير الرسمي من عزل البشير.

وشدد على أن حكومة جوبا ماضية قدما في تطبيق اتفاقية خريطة السلام مع الخرطوم ، وذلك وفقا للخريطة المتفق عليها من قبل الأطراف الموقعة عليها.

ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية في بلاده ستتشكل في مواعيدها في مايو المقبل، معترفا بالتحديات التي تواجه السلام في بلاده.

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وكان جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان عام 2011 عبر استفتاء شعبي يعاني 2013 من مواجهات مسلحة دامية بين أبناء قوميتي دينكا التي ينتسب إليها الرئيس الحالي سلفاكير ميارديت، ونوير التي ينحدر منها نائب الرئيس السابق المتمرد رياك مشار.

وفي سبتمبر الماضي، وقع الفرقاء في جنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اتفاقا نهائيا للسلام.

المصدر: "الأناضول"