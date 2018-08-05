// 26.06.2018 по тикету 15478
فرقاء الأزمة في دولة جنوب السودان يوقعون على اتفاق سلام وتقاسم السلطة
Reuters
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وقعت حكومة دولة جنوب السودان على اتفاق سلام وتقاسم للسلطة مع المتمردين، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم.
ووقعت على الاتفاق حكومة جنوب السودان متمثلة بالرئيس سلفاكير ميارديت والمعارضة المسلحة الموالية لنائبه السابق رياك مشار.
وصرح وزير خارجية السودان محمد الدرديري بأن الاتفاق أثبت التزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار في بلد اجتاحته الحرب الأهلية منذ العام 2013.
وسبق أن أعلن رئيس جنوب السودان أن الاتفاق الموقع "لن ينهار لأن شعب جنوب السودان مستعد للسلام".
وتقضي الوثيقة بأن تحتل المعارضة 15 مقعدا من أصل 35 في برلمان البلاد.
المصدر: وكالات
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