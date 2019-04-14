انطلاق الانتخابات البرلمانية في فنلندا

بدأت الانتخابات البرلمانية في فنلندا، حيث فتحت 911 مركزا انتخابيا أبوابها أمام المواطنين في الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأعلنت وزارة العدل الفنلندية أن 36.5٪ من الناخبين صوتوا بشكل مبكر في الفترة من 3 أبريل إلى 9 أبريل.

وذكرت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتائج التصويت المبكر، مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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وتم تقسيم فنلندا إلى 13 دائرة انتخابية يعيش فيها 4 ملايين و255466 ناخبا يمكن لكل منهم اختيار مرشح واحد فقط في دائرته الانتخابية.

ويتنافس 2468 مرشحا من 19 حزبا في الانتخابات البرلمانية وتتوزع المراكز الانتخابية في المؤسسات التعليمية والمكتبات ومكاتب البريد.

وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى أن الأصوات ستتوزع على الديمقراطيين الاجتماعيين (SDP) بقيادة وزير المالية السابق أنتي رين ( 19%)، وتحالف الأحزاب بزعامة وزير المالية الحالي بيتري أوربو (17.5 ٪)، وحزب "الفنلنديين الأقحاح" (15%).

المصدر: نوفوستي