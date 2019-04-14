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كيم ممثلا أعلى لعموم كوريا وقائدا أعلى للجمهورية

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كيم ممثلا أعلى لعموم كوريا وقائدا أعلى للجمهورية
Reuters KCNA KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون
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منحت كوريا الشمالية زعيمها كيم جونغ-أون لقبا جديدا، وذلك في إطار التعديلات التي شهدتها البلاد مؤخرا على المستوى السياسي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن كيم منح لقب "الممثل الأعلى لعموم كوريا والقائد الأعلى الجمهورية"، بعد إعادة انتخابه الخميس الماضي رئيسا لمجلس كوريا الشمالية وهو أعلى منصب في البلاد.

وأشارت إلى أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية والتلفزيون الرسمي الشمالي، كررا مؤخرا اللقب الجديد للزعيم كيم في عدة جلسات برلمانية وفي بعض المحافل الحكومية الأخرى.

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ويقول المحللون إن اللقب الجديد قد يشير إلى تعديل محتمل للدستور لمنح كيم مزيدا من السلطة.

والخميس الماضي، أجرت كوريا الشمالية تعديلات كبيرة على المستوى السياسي في البلاد، اختارت بموجبها رئيسا فخريا جديدا ورئيس وزراء جديدا للبلاد، مع احتفاظ كيم بمنصبه.

المصدر: وكالات

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