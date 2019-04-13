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كيم يمهل واشنطن حتى نهاية العام لتغيير موقفها

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كيم يمهل واشنطن حتى نهاية العام لتغيير موقفها
Reuters Jonathan Ernst
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أمهل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون واشنطن حتى نهاية العام الجاري لتغيير موقفها من بلاده، وقال إن انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق.

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وأوضح كيم أنه لن يكون مهتما بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة نهجا صحيحا في علاقتها مع بلاده.

وقال كيم في كلمة ألقاها يوم الجمعة: "ما يتعين على الولايات المتحدة فعله هو أن تتوقف عن الطريقة التي تحسب بها الأمور حاليا وأن تأتي لنا بحسابات جديدة".

والتقى ترامب وكيم مرتين، الأولى في سنغافورة في يونيو الماضي، والثانية في هانوي في فبراير الماضي، لكنهما فشلا في الاتفاق على رفع العقوبات الأمريكية عن بيونغ يانغ مقابل تخليها عن برامجها النووية والصاروخية.

المصدر: وكالات

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