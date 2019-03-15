بيونغ يانغ تعلّق مفاوضات كيم ترامب

أعلنت نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، أن بلادها تبحث تعليق المفاوضات مع واشنطن حول نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، محمّلة كامل المسؤولية عن ذلك لمجهضي المفاوضات.

وأضافت في مؤتمر صحفي في بيونغ يانغ اليوم حضره ممثلو السفارات الأجنبية والصحفيين الأجانب: "ليس لدينا أي نية لتقديم تنازلات في مجال المطالب الأمريكية (التي طرحت خلال قمة كيم ترامب في هانوي) بأي شكل من الأشكال، ولا تتوفر لدينا أي رغبة في إجراء مثل هذه المفاوضات".

وتابعت: "الأمريكيون كانوا متحمسين لمصالحهم السياسية، وليس لديهم رغبة صادقة في تحقيق النتائج".

وأشارت إلى أن بلادها قدمت خلال القمة الأخيرة مقترحات واقعية، لكن الجانب الأمريكي أصر في نص الاتفاق على إضافة عبارة "يمكن رفع العقوبات مع الاحتفاظ بحق إعادة تطبيقها في حال استأنفت كوريا الشمالية برنامجها النووي".

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وأضافت: وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، ومستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون، عملا على تأجيج الأجواء وبث مشاعر العداء وعدم الثقة، وهو ما عرقل الجهود البناءة التي بذلها زعيما الدولتين، وأسفر عن انتهاء القمة دون أي نتيجة ذات قيمة.

وأكدت الدبلوماسية الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونغ أون، يعتزم تقديم تصريح رسمي قريبا، يعلن فيه قراره حول التدابير اللاحقة لبلاده بعد فشل قمة هانوي.

المصدر: "تاس"