رجل يشعل النار في ملابسه أمام البيت الأبيض (فيديو+ صور)
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ذكرت شبكة فوكس نيوز أن رجلا أشعل النار في سترته أمام البيت الأبيض اليوم الجمعة في حين أظهر تسجيل مصور الشرطة وهي تحيط برجل يرقد على الأرض.
وقال جهاز أمن الرئاسة إنه يتعامل مع "حادث أمني/طبي" عند السياج الشمالي للبيت الأبيض.
Man lights himself on fire outside White House https://t.co/LUMs6TKcChpic.twitter.com/2gYvcC1voa— Politic Talks (@politic_talks) 12 апреля 2019 г.
Suspect in hospital after allegedly attempting to set fire outside White House https://t.co/QIv2SrweeJ— TradPolitics Show (@real2OffendIsOK) 12 апреля 2019 г.
The Secret Service has apprehended a man who tried to set himself on fire outside the White House. pic.twitter.com/d9K4MXN39n— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 12 апреля 2019 г.
المصدر: رويترز
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