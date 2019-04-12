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رجل يشعل النار في ملابسه أمام البيت الأبيض (فيديو+ صور)

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ذكرت شبكة فوكس نيوز أن رجلا أشعل النار في سترته أمام البيت الأبيض اليوم الجمعة في حين أظهر تسجيل مصور الشرطة وهي تحيط برجل يرقد على الأرض.

وقال جهاز أمن الرئاسة إنه يتعامل مع "حادث أمني/طبي" عند السياج الشمالي للبيت الأبيض.

المصدر: رويترز

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