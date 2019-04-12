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طالبان تطلق "هجوم الربيع" في أفغانستان

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طالبان تطلق
Sputnik
صورة ارشيفية لعناصر من الأمن الأفغاني
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أعلنت حركة طالبان الأفغانية بدء زحفها الربيعي السنوي في إطار عملية "النصر" ضد الأعداء في الداخل والخارج".

وجاء في بيان صدر عن الحركة: "التزاماتنا بشأن الجهاد لم تنفد بعد، ورغم تحرير قسم كبير من وطننا من الأعداء، تواصل قوات الاحتلال الأجنبي تأثيرها السياسي والعسكري على بلادنا المسلمة".

وأكدت حركة طالبان أن عملية "النصر"، ستشمل كل أفغانستان، وأن هدفها "القضاء على المحتلين، وتطهير وطننا المسلم من الغزو والفساد".

من جهته اعتبر ممثل وزارة الدفاع الأفغانية أن بيان طالبان، ليس أكثر من "محاولة دعائية بحتة".

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وقال: "لن تتمكن طالبان من تحقيق أهدافها الخبيثة وجميع عملياتها محكوم عليها بالهزيمة والفشل كما كان الأمر في السنوات السابقة".

ويشير المراقبون إلى أن طالبان نشرت بيانها هذا في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع الولايات المتحدة حول التسوية في أفغانستان.

المصدر: إنترفاكس

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