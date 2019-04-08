مقتل 4 أمريكيين بانفجار في أفغانستان

أعلن البنتاغون عن مقتل 4 أمريكيين بينهم 3 عسكريين اليوم الاثنين جراء انفجار وقع قرب قاعدة بغرام شمال شرق أفغانستان.

وقالت قيادة عملية "الدعم الحازم" التي تنفذها الولايات المتحدة وقوات من 38 دولة أخرى بأفغانستان، في بيان، إن "3 عناصر من القوات العسكرية الأمريكية وموظفا متعاقدا قتلوا فيما أصيب 3 عسكريين آخرين جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع يوم 8 أبريل قرب قاعدة القوات المسلحة الجوية في بغرام".

وذكر البيان أن المصابين نقلوا إلى المستشفى حيث يتلقون العلاج اللازم، مضيفا أن أسماء القتلى سيتم إعلانها لاحقا بعد إبلاغ أقربائهم بالحادث وفقا لسياسة البنتاغون.

وسبق أن أفادت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية بانفجار سيارة مفخخة أمام قافلة سيارات إلى جانب طريق أمام قاعدة بغرام.

وتتعرض القوات الأمريكية في أفغانستان لهجمات مستمرة من قبل المسلحين خاصة من "طالبان"، وفي آخر حادث مماثل أعلنت قيادة "الدعم الحازم" عن مقتل عسكريين أمريكيين خلال عملية أمنية في البلاد يوم 22 مارس الماضي.

وتتركز مهمة عملية "الدعم الحازم" في أفغانستان والتي انطلقت عام 2015 بالقيادة الرسمية للناتو على توجيه ومساعدة القوات الأفغانية في المواجهة مع حركة "طالبان"، التي أطيح بها من السلطة في عام 2001.

وتتألف بعثة "الدعم الحاسم" من 17000 جندي، نصفهم تقريبا من الولايات المتحدة، التي تنتشر قواتها في أفغانستان منذ فترة الحملة الواسعة للجيش الأمريكي في البلاد من 2001 وحتى 2014.

وتمثل بغرام أكبر قاعدة عسكرية لقوات الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان.

المصدر: وكالات