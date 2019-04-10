 
مباشر

أردوغان يدعو لإلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول

أخبار العالم

أردوغان يدعو لإلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول
Reuters MURAD SEZER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpbq

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على اللجنة الانتخابية إلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول بسبب المخالفات العديدة.

وصرح مسؤول رفيع في حزب العدالة والتنمية بأن الحزب سيطلب إجراء تصويت جديد في اسطنبول بعد الفشل في ضمان إعادة فرز الأصوات في كامل المدينة.

وكان الحزب قد دعا إلى إلغاء النتائج في منطقة بويوك جكمجه باسطنبول، حيث كانت الشرطة تتأكد مما إذا كان بعض المصوتين في تلك المنطقة يقيمون فيها بالفعل.

إقرأ المزيد
الحزب الحاكم في تركيا يطالب بإعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول

وسبق لأردوغان أن صرح يوم الاثنين بأن "الجريمة المنظمة" عكرت صفو الانتخابات في اسطنبول.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تتخذه لجنة الانتخابات المركزية.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات في اسطنبول إلى فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بمنصب رئيس بلدية اسطنبول، وذلك بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية على أكبر مدينة تركية لمدة 25 عاما.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رسائل قايد صالح.. ماذا قال عن الأطراف الخارجية التي تريد زعزعة استقرار الجزائر؟