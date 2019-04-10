أردوغان يدعو لإلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على اللجنة الانتخابية إلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول بسبب المخالفات العديدة.

وصرح مسؤول رفيع في حزب العدالة والتنمية بأن الحزب سيطلب إجراء تصويت جديد في اسطنبول بعد الفشل في ضمان إعادة فرز الأصوات في كامل المدينة.

وكان الحزب قد دعا إلى إلغاء النتائج في منطقة بويوك جكمجه باسطنبول، حيث كانت الشرطة تتأكد مما إذا كان بعض المصوتين في تلك المنطقة يقيمون فيها بالفعل.

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وسبق لأردوغان أن صرح يوم الاثنين بأن "الجريمة المنظمة" عكرت صفو الانتخابات في اسطنبول.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تتخذه لجنة الانتخابات المركزية.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات في اسطنبول إلى فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بمنصب رئيس بلدية اسطنبول، وذلك بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية على أكبر مدينة تركية لمدة 25 عاما.

المصدر: رويترز