الحزب الحاكم في تركيا يطالب بإعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه سيطالب بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول، بذريعة أن مخالفات وانتهاكات تخللت عملية التصويت وأثرت بشكل مباشر على النتيجة.

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وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان يافوز في مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الثلاثاء، "سنقدم نداءنا الاستثنائي اليوم ... سنقول إن هناك انتهاكات أثرت بشكل مباشر على نتائج الانتخابات، وعلى إثرها سنطالب بتجديد الانتخابات في اسطنبول".

وشدد يافوز على أن الشكوك حول نتائج الانتخابات المحلية في اسطنبول ستظل قائمة، فيما إذا رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، مطالب حزب العدالة والتنمية بإعادة الانتخابات في المدينة.

من جهته قال مندوب حزب "العدالة والتنمية" لدى اللجنة العليا للانتخابات، رجب أوزال اليوم الثلاثاء، إن اللجنة قررت إعادة فرز الأصوات في 51 صندوقا خاصة بالانتخابات المحلية الأخيرة في اسطنبول، بعد مطالبة الحزب بإعادة فرز جميع مراكز الاقتراع في المدينة.

وشهدت تركيا في نهاية الشهر الماضي، انتخابات محلية، أفرزت تقدم المعارضة في مدينتي أنقرة واسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طلب حزب "العدالة والتنمية"، لاحقا إعادة فرز الأصوات في عموم مدينة اسطنبول، بحجة وقوع "مخالفات منظمة في عملية فرز الأصوات".

المصدر: وكالات