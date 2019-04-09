توسك يقترح "صيغة مرنة" لتأجيل "بريكست"

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك القمة الأوروبية إلى مناقشة "صيغة مرنة" لتأجيل موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وقال توسك في رسالته إلى زعماء الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل غدا الأربعاء إنه من الضروري مناقشة التأجيل لمدة أقصاها عام واحد، مشيرا إلى أنه من شأن هذه الصيغة المرنة إنهاء التأجيل بشكل تلقائي فورا بعد إبرام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاتفاق حول "بريكست".

واعتبر أن ذلك سيسمح بتجنب عقد اجتماعات متكررة لدول الاتحاد حول "بريكست".

ويرى توسك من الضروري الاتفاق على بعض الشروط، بما فيها عدم جواز إعادة النظر في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وحكومة تيريزا ماي، وعدم جواز أي مفاوضات مع بريطانيا حول مبادئ العلاقات مع الاتحاد في أعقاب انسحابها.

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وأشار توسك إلى أن بريطانيا لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي بكامل حقوقها ومسؤولياتها حتى موعد انسحابها، ويحق للمملكة المتحدة أن توقف العمل بالمادة الـ 50 من معاهدة الاتفاق الأوروبي وبالتالي إلغاء "بريكست" في أي لحظة.

وتعقد القمة الأوروبية الطارئة غدا الأربعاء على خلفية اقتراب انتهاء موعد التأجيل السابق لـ "بريكست"، أي حتى 12 أبريل في حال عدم مصادقة البرلمان البريطاني على الصفقة مع بروكسل.

وطلبت ماي تأجيلا جديدا لموعد "بريكست" حتى 30 يونيو، وذلك بعد أن رفض البرلمان اتفاقها حول شروط الانسحاب للمرة الثالثة أواخر الشهر الماضي.

المصدر: وكالات