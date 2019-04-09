الاتحاد الأوروبي موافق على إرجاء بريكست.. لكن بشرط

قال وزراء أوروبيون إن الكتلة الأوروبية على استعداد لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد لكن على رئيسة الوزراء البريطانية أن تضع خطة واضحة لكيفية المصادقة على "بريكست" في الوقت الإضافي.

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ويجتمع وزراء من الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الثلاثاء، وذلك قبل يوم من قمة أوروبية سيقرر القادة الأوروبيون خلالها، فيما إذا كان سيسمح لبريطانيا بتمديد البريكست.

وأوضح وزراء ألمانيا وهولندا وإيرلندا ولوكسمبورغ في تعليقاتهم عند وصولهم إلى الاجتماع أنه يجب تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال الوزير الألماني للشؤون الأوروبية ميشائيل روت، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد على نحو غير منظم سيكون أسوأ خيار بين كافة الخيارات المطروحة على الطاولة".

لكن الوزير أوضح أن على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن تقدم خطة واضحة لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء، بتأجيل خروج بريطانيا إلى ما بعد التاريخ المحدد حاليا في 12 أبريل.

وأشار إلى أن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن تكون مرتبطة "بمعايير صارمة للغاية"، من بينها التزام الجانب البريطاني بالمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل.

من جهته علق وزير خارجية إيرلندا سايمون كوفيني قائلا: "الجميع منفتحون هذا الأسبوع على التمديد، لكنهم يريدون بالتأكيد رؤية خطة مرتبطة بهذا التمديد".

كما قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إن الجانب الأوروبي سيفعل "كل ما بوسعه" لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ومن المقرر أن تتوجه ماي إلى برلين وباريس اليوم، حيث تسعى لتأجيل خروج بلادها من الكتلة الأوروبية حتى 30 يونيو المقبل، وتأتي هذه المساعي قبل يوم واحد من قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"