حذر قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، حاملات الطائرات الأمريكية من الاقتراب من زوارق سريعة تابعة لقواته.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني محسن رضائي إنه ينبغي على السفن الحربية الأمريكية البقاء على مسافة من زوارق الحرس السريعة في مياه الخليج.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي القائد البارز بالحرس قوله في تغريدة نشرها على "تويتر": "يا سيد ترامب قل لسفنك الحربية ألا تمر قرب زوارق الحرس الثوري".

آقای #ترامپ، با این حساب به ناوهایت بگو از کنار قایق‌های #سپاه عبور نکنند. — محسن رضایی (@ir_rezaee) 9 апреля 2019 г.

وجاء التحذير الإيراني بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، عن إدراج الحرس الثوري الإيراني رسميا على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأولى من نوعها تجاه جيش نظامي لدولة أخرى.

وقال ترامب إن "هذه الخطوة غير المسبوقة التي تم اتخاذها بقيادة وزارة الخارجية، تعترف بالحقيقة المتمثلة في أن إيران دولة ممولة للإرهاب"، متهما الحرس الثوري بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية وتمويلها وتمريرها بشكل نشط كأداة لسياسة السلطات الإيرانية.

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هذا وبعد إعلان ترامب مباشرة، اتخذ مجلس الأمن القومي الإيراني إجراءات ضد القوات الأمريكية والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسیا، حيث أدرج تلك القوات على اللائحة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان، إن طهران تعتبر نظام الولايات المتحدة الأمريكية (الإدارة الداعمة للإرهاب) والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وجميع القوات المتعلقة بها إرهابية.

وأكد المجلس أن واشنطن تتحمل التداعيات الخطيرة لإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه إجراء خطير وغير قانوني.

كما أقر البرلمان الإيراني بالإجماع مشروع قانون ينص على التعامل مع القوات الأمريكية في المنطقة على أنها إرهابية.

المصدر: وكالات