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طهران تقرر التعامل مع القوات الأمريكية في المنطقة على أنها إرهابية

أخبار العالم

طهران تقرر التعامل مع القوات الأمريكية في المنطقة على أنها إرهابية
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أقر البرلمان الإيراني بالإجماع اليوم الثلاثاء مشروع قانون ينص على التعامل مع القوات الأمريكية في المنطقة على أنها إرهابية.

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وينص المشروع على دعوة دول المنطقة لمحاربة القوات الأمريكية واعتقال العسكريين الأمريكيين وتسليمهم إلى إيران.

وكان البرلمان الإيراني قد ندد في وقت اليوم خلال اجتماع له، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحته للمنظمات الإرهابية.

وقال علي لاريجاني رئیس البرلمان، إن تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني على أنه إرهابي يظهر "قمة سفاهة وجهل النظام الأمريكي .. على الإدارة الأمريكية أن تتحمل مسؤولية تأسيس ودعم الجماعات الإرهابية وليس الحرس الثوري".

المصدر: RT

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