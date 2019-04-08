ترامب: سأدرج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية 

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية في سابقة هي الأولى لتصنيف واشنطن قوة حكومية أجنبية إرهابية.

وقال ترامب، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين ونشره البيت الأبيض: "أعلن اليوم رسميا عن نية الإدارة الأمريكية إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس للمهام الخاصة التابع له، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

واتهم ترامب في البيان الحرس الثوري بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية وتمويلها وتمريرها بشكل نشط كأداة لسياسة السلطات الإيرانية.

يتبع...