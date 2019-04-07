إيران تحذر الولايات المتحدة من "كارثة" لقواتها في المنطقة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إدراج السلطات الأمريكية الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للمنظمات الإرهابية سيسفر عن تداعيات كارثية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

ونشر ظريف على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الأحد، تغريدة تتضمن صورتين لخبرين يتعلق أحدهما بالدعم المالي من قبل الملياردير شيلدون أدلسون المعروف بحمايته المصالح الإسرائيلية، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما يخص الثاني تصريحات مستشار الأمن القومي للإدارة الأمريكية، جون بولتون، والتي قال فيها إنه ليس نادما على دوره في شن الحرب على العراق.

وقال ظريف في التغريدة ذاتها: "أولئك الذين وضعوا نتنياهو في المقام الأول وحرضوا منذ فترة طويلة على إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في قائمة الإرهاب يعلمون جيدا تداعيات هذا الإجراء بالنسبة للقوات الأمريكية في المنطقة".

#NetanyahuFirsters who have long agitated for FTO designation of the IRGC fully understand its consequences for US forces in the region. In fact, they seek to drag US into a quagmire on his behalf.@realDonaldTrump should know better than to be conned into another US disaster. pic.twitter.com/i4bcfgxybT — Javad Zarif (@JZarif) 7 апреля 2019 г.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن "هؤلاء يسعون في الحقيقة وبالنيابة عنه (نتنياهو) إلى جر الولايات المتحدة إلى مستنقع".

وأضاف ظريف محذرا الرئيس الأمريكي: "من الأفضل لدونالد ترامب أن يعلم ذلك قبل أن يجر الولايات المتحدة إلى كارثة أخرى".

وسبق أن ذكر مسؤولون أمريكيون الجمعة الماضي أن الإدارة الأمريكية قد تقوم بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي يوم الاثنين المقبل.

المصدر: RT