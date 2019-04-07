هدد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بأن قواتها لن تنعم بالأمن في الشرق الأوسط في حال أدرجته لديها في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال قائد الحرس، اللواء محمد علي جعفري، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد: "إذا ارتكبت الولايات المتحدة مثل هذه الحماقة فلن ينعم أي من جيشها وقواتها الأمنية بالهدوء في منطقة غرب آسيا".

وأضاف جعفري، ردا على سؤال حول الخطوات التي ستتخذها إيران حال حدوث ذلك "إذا قام الأمريكيون بهذه الحماقة بتعريض أمننا القومي للخطر، سنتخذ إجراءات مضادة وفقا لسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتعهد قائد الحرس الثوري الإيراني: "في هذه الحال لن تنعم القوات الأمريكية وجيشها بالهدوء الذي تتمتع به الآن".

وسبق أن ذكر مسؤولون أمريكيون الجمعة الماضي أن الإدارة الأمريكية قد تقوم بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي يوم الاثنين المقبل.

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نهجا شديدا تجاه السلطات الإيرانية واتخذت مجموعة واسعة من الخطوات ضدها خاصة الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض حزم كبيرة من العقوبات عليها.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بأنها أكبر داعم دولي للإرهاب في المنطقة وأبرز طرف مزعزع للاستقرار فيها، معتبرة أنها تتدخل بشكل مستمر في شؤون الدول الأخرى لا سيما عبر أنشطة الحرس الثوري الإيراني و"فيلق القدس" التابع له.

وفي وقت سابق أدرجت السلطات الأمريكية شخصيات وكيانات اعتبرتها مرتبطة بالحرس الثوري في قائمتها للإرهاب.

المصدر: فارس + وكالات