أفادت صحيفة "غارديان" بأن بريطانيا ستطالب فرنسا بإدانة تقدم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نحو طرابلس، خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة اليوم الاثنين إلى أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ركز انتقاداته على حفتر قبيل اجتماع بروكسل اليوم الذي سيتناول تطورات الأحداث في ليبيا، وسيمارس ضغوطا على فرنسا كي تدين قائد الجيش الوطني الليبي بدلا عن إلقاء اللوم على جميع أطراف الصراع الذي اندلع مؤخرا في محيط العاصمة الليبية.

ومن المفترض أن تتخذ ألمانيا في اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية موقفا أشد صرامة إزاء مستجدات الوضع في ليبيا، وقد تُطرح مسألة العقوبات ضد حفتر على أجندة اللقاء، حسب "غارديان".

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا استخدمت أمس حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع بيان طرح بمبادرة من لندن ويحمّل حفتر المسؤولية عما يجري، مؤكدة أن موسكو شددت على ضرورة حث جميع أطراف النزاع على ضبط النفس وليس الجيش الوطني الليبي وحده.

وأمر حفتر الأسبوع الماضي قواته بالتقدم نحو طرابلس والسيطرة عليها، ما أسفر عن وقوع اشتباكات في محيط العاصمة بين قوات الجيش الوطني الليبي والأخرى التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ويترأسه فايز السراج.

وتمكن الجيش الوطني من فرض سيطرته على بعض المواقع في محيط العاصمة، بما في ذلك مطار طرابلس الدولي.

المصدر: غارديان