أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تستخدم كل الإمكانيات المتاحة لحث جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن موسكو مستعدة للوساطة من أجل التسوية في ليبيا، مضيفا أن "الجانب الروسي يستخدم كل الإمكانيات المتاحة له لحث جميع الأطراف على التخلي عن أي أعمال قد تثير معارك دامية وتؤدي إلى مقتل مدنيين".​​​

وفي الوقت الذي يشهد فيه محيط طرابلس معارك عنيفة بين قوات المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني التي أعلنت إطلاق هجوم مضاد سمته "بركان الغضب"، دعت مختلف العواصم الغربية أطراف النزاع إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار.

المصدر: سبوتنيك