حزب تركي معارض يهاجم لجنة الانتخابات لانصياعها لحزب أردوغان

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض إن اللجنة العليا للانتخابات التي وافقت على إعادة فرز جزء من الأصوات بانتخابات بلدية اسطنبول دخلت بـ"عملية تلحق الضرر بأمن صناديق الاقتراع".

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وقال كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنه يتوجب على قضاة لجنة الانتخابات أن يتمتعوا بالنزاهة، مضيفا أن إعادة فرز جميع الأصوات تحتاج إلى مبرر معقول.

وأضاف أنه بعد اكتمال 92.3 % من عمليات إعادة الفرز الجزئي في اسطنبول، فإن أكرم إمام أوغلو مرشح حزبه يتقدم على مرشح الحزب الحاكم بفارق 15722 صوتا.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طالب يوم الأحد بإعادة فرز جميع الأصوات في اسطنبول بعد خسارة مرشحه لرئاسة بلدية المدينة بفارق ضئيل يوم 31 مارس الماضي.

المصدر: وكالات