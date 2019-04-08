 
مباشر

حزب تركي معارض يهاجم لجنة الانتخابات لانصياعها لحزب أردوغان

أخبار العالم

حزب تركي معارض يهاجم لجنة الانتخابات لانصياعها لحزب أردوغان
Reuters
قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/louw

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض إن اللجنة العليا للانتخابات التي وافقت على إعادة فرز جزء من الأصوات بانتخابات بلدية اسطنبول دخلت بـ"عملية تلحق الضرر بأمن صناديق الاقتراع".

إقرأ المزيد
أردوغان حول نتائج انتخابات اسطنبول: لا نعترف بفارق أصوات ضئيل في مدينة تضم 10 ملايين ناخب

وقال كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنه يتوجب على قضاة لجنة الانتخابات أن يتمتعوا بالنزاهة، مضيفا أن إعادة فرز جميع الأصوات تحتاج إلى مبرر معقول.

وأضاف أنه بعد اكتمال 92.3 % من عمليات إعادة الفرز الجزئي في اسطنبول، فإن أكرم إمام أوغلو مرشح حزبه يتقدم على مرشح الحزب الحاكم بفارق 15722 صوتا.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طالب يوم الأحد بإعادة فرز جميع الأصوات في اسطنبول بعد خسارة مرشحه لرئاسة بلدية المدينة بفارق ضئيل يوم 31 مارس الماضي.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينها تسوية خاشقجي.. أغلى تسويات الطلاق في التاريخ