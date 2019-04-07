أول تعليق إيراني على التطورات في ليبيا

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن التحشيد العسكري في ليبيا يجعل أوضاعها أكثر تعقيدا.

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وكتب أمير عبد اللهيان في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "إن طريق الحل في ليبيا سياسي فقط. التحشيد العسكري يجعل أوضاعها أكثر تعقيدا".

وأضاف: "أن أمريكا تريد تحرير نسخة أخرى من محاولات زعزعة الاستقرار في فنزويلا، بالتزامن مع ليبيا، ولمصلحة السعودية".

لا حل الا سياسيا في #ليبيا . التجييش العسكري سيجعل اوضاع هذا البلد اكثر تعقيدا . #امريكا تريد اعادة نسخة #فنزويلا و زعزعة الاستقرار في ليبيا علي حساب #السعوديةpic.twitter.com/uvhTB8lrxP — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) 7 avril 2019

المصدر: RT