أول تعليق إيراني على التطورات في ليبيا
Reuters
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أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن التحشيد العسكري في ليبيا يجعل أوضاعها أكثر تعقيدا.
وكتب أمير عبد اللهيان في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "إن طريق الحل في ليبيا سياسي فقط. التحشيد العسكري يجعل أوضاعها أكثر تعقيدا".
وأضاف: "أن أمريكا تريد تحرير نسخة أخرى من محاولات زعزعة الاستقرار في فنزويلا، بالتزامن مع ليبيا، ولمصلحة السعودية".
لا حل الا سياسيا في #ليبيا . التجييش العسكري سيجعل اوضاع هذا البلد اكثر تعقيدا . #امريكا تريد اعادة نسخة #فنزويلا و زعزعة الاستقرار في ليبيا علي حساب #السعوديةpic.twitter.com/uvhTB8lrxP— H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) 7 avril 2019
المصدر: RT
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