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ترامب: لم أقرأ تقرير مولر

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ترامب: لم أقرأ تقرير مولر
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يقرأ تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التحقيق في وجود اتصالات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: تحقيق مولر خيانة عظمى

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت: "لم أقرأ تقرير مولر بعد، رغم أن لي كل الحق في ذلك".

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي التحقيق خيانة عظمى، مشيرا إلى أنه "محاولة للسيطرة على حكومتنا وبلدنا وهي عملية سيطرة غير شرعية، ويجب أن لا نسمح أبدا بتكرار أعمال الخيانة العظمى هذه مع رئيس آخر".

ووفقا لملخص التقرير الذي نشره وزير العدل الأمريكي وليام بار، فإن مولر لم يجد دليلا يثبت أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا في انتخابات 2016، أو أن الرئيس سعى لعرقلة العدالة، لكن التقرير لم يؤكد براءة ترامب.

وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا.

المصدر: رويترز

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