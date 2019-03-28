ترامب: تحقيق مولر خيانة عظمى

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا المزعوم بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، خيانة عظمى.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز": "لقد كانت هذه محاولة للسيطرة على حكومتنا وبلدنا، وهي عملية سيطرة غير شرعية. ويجب أن لا نسمح أبدا بتكرار أعمال الخيانة العظمى هذه مع رئيس آخر".

وأشار ترامب إلى أنه "لو خضع رئيس ديموقراطي لتحقيق مماثل، لجاء ردّ الفعل عنيفا ولكان هناك 100 شخص على الأقل في السجن اليوم، ولاعتبر الأمر خيانة عظمى، وقبعوا في السجن بقية حياتهم".

إقرأ المزيد

وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا.

ووفقا لملخص التقرير الذي نشره وزير العدل الأمريكي وليام بار، فإن مولر لم يجد دليلا يثبت أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا في انتخابات 2016 أو أن الرئيس سعى لعرقلة العدالة، لكن التقرير لم يؤكد براءة ترامب.

المصدر: وكالات