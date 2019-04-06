أعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أن منظومات "إس-400" الروسية التي تشتريها أنقرة ستحمي البلاد والاتحاد الأوروبي والناتو من الهجمات عبر سوريا.

وقال المتحدث باسم الحزب، الذي يتزعمه رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، عمر جليك، في اجتماع مع مجموعة صحفيين، اليوم السبت: "إنكم تعلمون جيدا أننا أردنا في البداية اقتناء منظومات باتريوت الأمريكية الصاروخية للدفاع الجوي لكن الولايات المتحدة عرضت شروطا غير مفيدة حول منح القرض. ولهذا السبب وقعنا اتفاقا مع روسيا حول منظومات إس-400".

وتابع جليك: "إننا بلا شك نشتري هذه المنظومات بالدرجة الأولى من أجل ضمان حماية حدودنا من الهجمات المنفذة من سوريا. لكننا بالتالي سنحمي أيضا حدود الاتحاد الأوروبي والناتو".

وأوضح المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا أن "منظومات إس-400 سيتم توريدها في يوليو العام الحالي"، وأضاف مشددا: "إننا لا ننوي التخلي عنها".

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة ودول الناتو مرارا أنقرة من شراء منظومات "إس-400"، مهددة بفرض عقوبات على تركيا، لكن الأخيرة أكدت أكثر من مرة، بما في ذلك على لسان رئيسها، أن الصفقة مع روسيا المبرمة في 2017 لا رجعة عنها ومسألة الانسحاب منها ليست واردة على الإطلاق، متعهدة بالرد على أي إجراءات تقييدية أمريكية في هذا السياق.

ويقول كل من البنتاغون والناتو إن على تركيا التخلي عن هذه الصفقة لأن المنظومات الروسية لا يمكن تكييفها مع الأسلحة الغربية المستخدمة من قبل أعضاء الحلف.

كما تعتبر الولايات المتحدة أن شراء تركيا "إس-400" يمكن أن يكشف الأسرار العسكرية للطائرات من نوع "F-35" التي تنتجها مجموعة من الدول ويفترض أن تكون قادرة على الإفلات من هذه المنظومات الروسية.

المصدر: تاس + وكالات