دول "G7" تفشل في تجاوز خلافاتها حول بعض قضايا الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن دول مجموعة "G7" لم تتمكن حتى الآن من تجاوز الخلافات فيما بينها التي تتعلق بقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وملف إيران.

وقال لودريان، في مؤتمر صحفي ختامي عقده اليوم عقب اجتماع جرى خلال الجمعة والسبت في مدينة دينار الفرنسية لوزراء خارجية مجموعة "G7"، التي تشمل كلا من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني: "على الرغم من الهواء الطلق في دينار، إلا أننا لم نتمكن من تجاوز بعض الخلافات العالقة بيننا".

وتابع لودريان أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا بشكل عام على مجموعة واسعة من القضايا، لكنها لم تتوصل إلى مواقف مشتركة بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومسألة النهج الذي يجب اتباعه في التعامل مع قضية إيران.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن الخلافات بين الدول الـ7 حول هاتين القضيتين لا تزال موجودة "وهي معروفة جيدا".

وأضاف لودريان مع ذلك: "أعتقد أن المحادثات كانت بناءة ومرضية من حيث النبرة والمسائل الأساسية".

المصدر: وكالات