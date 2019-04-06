 
مباشر

فرنسا ترسل 12 طنا من المساعدات الإنسانية لإيران بعد الفيضانات

أخبار العالم

فرنسا ترسل 12 طنا من المساعدات الإنسانية لإيران بعد الفيضانات
Reuters
إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lom6

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس سترسل جوا 12 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل 112 مضخة مياه، إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في إيران.

إقرأ المزيد
فيضانات في إيران
وزير الداخلية الإيراني: السيول تهدد نحو 400 ألف شخص في محافظة خوزستان

وأضافت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة أن أولى الشحنات ستبدأ في الأيام القادمة، موضحة أن السلطات الإيرانية طلبت المساعدة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن السيول تهدد نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان.

وهطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد منذ 19 مارس في عدة مناطق إيرانية مما تسبب في فيضانات عارمة ضربت نحو 1900 مدينة وقرية، وقتل 62 شخصا، فضلا عن أضرار مادية بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الزراعة، وواجهت منظمات الإغاثة مصاعب في التعامل مع الكارثة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الزوجة لديها "خلل".. قاض بريطاني يرى أن ممارسة الجنس من حقوق الزوج!