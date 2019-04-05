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وزير الداخلية الإيراني: السيول تهدد نحو 400 ألف شخص في محافظة خوزستان

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وزير الداخلية الإيراني: السيول تهدد نحو 400 ألف شخص في محافظة خوزستان
Reuters
فياضانات في إيران
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أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، يوم الجمعة، أن السيول تهدد نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان.

وقال رحماني فضلي، على هامش اجتماع إدارة الأزمة في محافظة خوزستان، إنه قرر رفع حالة التأهب في المنطقة عقب تفقده مختلف مناطق المحافظة واطلاعه على الأوضاع

وأكد الوزير الإيراني أنه يتعين في هذا السياق العمل على الحد من الخسائر إلى أقل ما يمكن ورفع مستوى التوقعات، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة أي طارئ حتى لوكانت احتمالات وقوعه ضئيلة لا تتجاوز 5 بالمئة.

وتابع فضلي قائلا إن جميع الإمكانيات والمعدات والأجهزة والطاقات البشرية ينبغي أن تكون في خدمة المحافظ لكي يوظفها أثناء الحاجة لخدمة المواطنين.

وبين وزير الداخلية في السياق أنه الضامن لتسديد التعويضات للمنكوبين بالسيول من قبل الحكومة وأنه سيتابع القضية بنفسه، مشيرا إلى أن الحكومة تنظر إلى أضرار المواطنين من زوايا مختلفة.

المصدر: موقع "فارس نيوز"

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