قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في حوار مع قناة "سي بي إس" يوم الجمعة، إن واشنطن لن تسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل.

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وردا على سؤال طرحته المذيعة التي قالت "رأينا هذا الأسبوع أول صور خارج الرياض حول مفاعل السعودية النووي الأول، إنه على وشك الانتهاء، هل ستسمح الولايات المتحدة للسعودية بأن تصبح قوة نووية؟"، صرح بومبيو: "لقد عملنا عن كثب مع السعودية على مدار العامين الماضيين لهذه الإدارة (إدارة ترامب) حول هذه القضية بالذات.. لا أستطيع أن أخبركم أين وصلت المفاوضات لأنها لا تزال مستمرة".

وشدد قائلا "لن نسمح.. لن نسمح بحدوث ذلك.. لن نسمح بحدوث ذلك في أي مكان في العالم.. الرئيس يفهم تهديد الانتشار".

واختتم تصريحاته "لن نكتب أبدا شيكا بقيمة 150 مليار دولار للسعوديين ونسلمهم القدرة على تهديد إسرائيل والولايات المتحدة بأسلحة نووية".

"We will never write a $150 billion check to the Saudis and hand them over the capacity to threaten Israel and the United States with nuclear weapons. Never." -- @SecPompeopic.twitter.com/J19ejPF7tz — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 5 avril 2019

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن السعودية أوشكت على الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي على أراضيها، وأظهرت صور الأقمار الصناعية المرافق النووية قيد الإنشاء.

ووفقا للصور التي نشرتها الوكالة نقلا عن "Google Earth"، فإن البرنامج يتقدم، ويظهر البناء على وشك الانتهاء في وعاء عمودي يحتوي على وقود ذري.

وأشارت إلى أن "المرفق البحثي" يقع في الركن الجنوبي الغربي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض.

المصدر: قناة "سي بي إس" + وكالة "بلومبيرغ"