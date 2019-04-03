أول مفاعل نووي سعودي يشارف على الانتهاء

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن السعودية أوشكت على الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي على أراضيها، وأظهرت صور الأقمار الصناعية المرافق النووية قيد الإنشاء.

ووفقا للصور التي نشرتها الوكالة نقلا عن "GoogleEarth"، فإن البرنامج يتقدم، ويظهر البناء على وشك الانتهاء في وعاء عمودي يحتوي على وقود ذري.

وأشارت إلى أن "المرفق البحثي" يقع في الركن الجنوبي الغربي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض.

Saudi Arabia faces nuclear delays without tighter monitoring https://t.co/rR2pKIGP9h — Bloomberg (@business) 3. dubna 2019

وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، روبرت كيلي، إن "هناك احتمالا كبيرا أن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في البلاد، وهذا يعني أن على السعودية أن تحصل على ضماناتها".

وأوضحت بلومبيرغ أن شركة "إنفاب إس إي" المملوكة للحكومة الأرجنتينية باعت تلك الوحدة إلى السعودية، التي تخطط لبدء تشغيلها في وقت لاحق من العام الجاري.

ويبلغ ارتفاع وعاء الاحتواء نحو 10 أمتار، وقطره 7.2 متر، ويتوافق مع مواصفات المفاعلات البحثية الأخرى، مضيفة أن الوعاء الفولاذي صنع في السعودية، وسوف يحتوي على وقود اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء أقل بكثير من مستويات تصنيع الأسلحة النووية.

المصدر: عكاظ