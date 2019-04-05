أمل كلوني سفيرة بريطانيا لحرية الإعلام

عين وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت المحامية الشهيرة في مجال حقوق الإنسان من أصل لبناني وزوجة النجم الهوليودي جورج كلوني، أمل، سفيرة لحرية الإعلام.

وقال هانت في مقال كتبه لصحيفة "ذي صن": "سنعمل معا من أجل ضمان الحفاظ على الحماية القانونية للصحفيين، وتعميم القوانين عبر العالم ضد خطاب الكراهية والأخبار المزيفة"، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الصحفيين حتى يتمكنوا من تأدية عملهم بأمان".

ووصف هانت الإعلام الحر بأنه "الخط الدقيق الذي يميز بلد حر عن بلد قمعي".

واصطحب وزير الخارجية البريطاني أمل كلوني معه إلى اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الذي يعقد في فرنسا يومي الجمعة والسبت.

وقالت كلوني على هامش الاجتماع إن هدفها هو جمع مبادرات قانونية جديدة تساعد على ضمان استجابة دولية أكثر فاعلية للهجمات على حرية الإعلام.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تعيين كلوني يأتي في إطار حملة أطلقها هانت وتهدف إلى جعل مسألة حرية الصحافة إحدى أولويات عمله في منصب وزير خارجية بريطانيا كي تصبح بلاده جهة عالمية رائدة في تعزيز سلامة الصحفيين في العالم والترويج لوسائل إعلام مستقلة.

كما أعلن هانت عن خططه لعقد مؤتمر دولي حول حرية الإعلام تستضيف لندن النسخة الأولى منه في يوليو المقبل.

المصدر: وكالات