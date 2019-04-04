تركيا: صفقة "إس-400" مع روسيا منجزة والمطالب الأمريكية بإلغائها عدم احترام لسيادتنا

أكدت تركيا أنها تعتبر صفقة شرائها منظومات "إس-400" الصاروخية من روسيا تامة ولا يمكن إلغاؤها، مشددة على أن مطالب الولايات المتحدة بالتخلي عنها عدم احترام للسيادة التركية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في واشنطن: "سبق أن أكدنا منذ عدة أشهر للولايات المتحدة وشركائنا الآخرين أن الصفقة حول شراء منظومات إس-400 من روسيا منجزة ولا يمكن إلغاؤها".

وأضاف تشاووش أوغلو: "وهذا الأمر لا يمثل أي خطر بالنسبة إلى الولايات المتحدة والناتو، لأن المنظومات ستكون تحت سيطرتنا، إن كان لديكم أسئلة فلنشكل لجنة فنية خاصة حول هذا الموضوع، وهذا ما تحدثنا عنه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا "كانت مضطرة" إلى شراء منظومات "إس-400" من روسيا لضرورات الأمن التركي، والولايات المتحدة رفضت سابقا بيع أسلحة مماثلة لأنقرة".

وشدد مع ذلك على أن محاولات الإملاء لتركيا ما هي الأسلحة التي يمكن أن تشتريها وما هي التي لا يمكنها اقتناؤها "لا يتناسب مع روح العلاقات بين الحلفاء".

فيما لفت وزير الخارجية التركي إلى أن "العلاقات مع روسيا ليست بديلا للعلاقات مع الناتو أو الاتحاد الأوروبي" لبلاده.

من جانبه، اعتبر عمر جليك، المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا والذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، أن "مطالبة أنقرة بالتخلي عن الصفقة إس-400 تمثل عدم احترام لسيادة تركيا".

وشدد جليك على أن "هذا النهج لن يسمح بإقناع تركيا بأي شيء"، معربا عن حيرة بلاده من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الذي خير تركيا أمس الأربعاء بين بقائها عضوا مهما في الناتو أو تعريض الحلف للخطر من خلال شراء "إس-400".

المصدر: وكالات