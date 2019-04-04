البنتاغون: تدريب طيارين أتراك على استخدام مقاتلة إف-35 متواصل

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مواصلة تدريب طيارين أتراك على استخدام مقاتلة "إف-35" الأمريكية المطورة الجاري في قاعدة "لوك" الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، تشارلي سامرز، للصحفيين، اليوم الخميس: "التدريب سيتواصل في قاعدة لوك الجوية".

ورد المتحدث بالنفي على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لدى واشنطن لسحب طائرتين من طراز "إف-35"سبق أن سلمتهما الولايات المتحدة لتركيا، لكنهما ما تزالان حاليا في قاعدة "لوك".

وجاءت هذه التصريحات وسط أزمة تركية أمريكية تسبب فيها عزم أنقرة على شراء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، بموجب الصفقة المبرمة سابقا بين البلدين، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة على ذلك.

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وقررت تركيا، في العام 2017، شراء منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، بعد تعثر جهودها المطولة لاقتناء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية من طراز "باتريوت".

وتخطط أنقرة أيضا لشراء 100 مقاتلة من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة، معلنة عن تمسكها التام بالتزاماتها الخاصة في تنفيذ برنامج تطوير وشراء هذه المقاتلات.

وقبل أيام، أعلنت الولايات المتحدة عما يمكن اعتباره عمليا تعليقا لمشاركة تركيا في هذا البرنامج، بسبب عدم تراجع أنقرة عن صفقتها مع روسيا بشأن "إس-400".

المصدر: رويترز + تاس