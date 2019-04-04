فنزويلا.. رفع الحصانة عن غوايدو رسميا والبدء بملاحقته جنائيا

أعلنت السلطات الفنزويلية بدء الملاحقة الجنائية بحق رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك بعد قرار الجمعية التأسيسية رفع الحصانة عنه.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية في الجمعية التأسيسية (البرلمان الجديد الموالي للرئيس الشرعي مادورو) خوليو سيربا أن القضية أصبحت الآن بيد المحكمة العليا والنيابة العامة، وقال: "عليه أن يدفع ثمن أفعاله كافة. سيدفع ثمن خيانته العظمى".

إقرأ المزيد

وأضاف: "القضاء سيتخذ قرارا بناء على الأدلة القائمة. سيتمتع بحق للدفاع، وستتحقق العدالة".

وفي وقت سابق أكد رئيس الجمعية التأسيسية، ديوسدادو كابيليو سحب الحصانة البرلمانية من غوايدو وسماح "التأسيسية" بملاحقات جنائية بحق غوايدو، الذي تتهمه السلطات بعدم الامتثال لقرار يمنعه من مغادرة البلاد، حيث قام بجولة في نهاية فبراير، زار خلالها كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور لحشد تأييد إقليمي له.

وتندرج الخطوة الأخيرة في سلسلة خطوات كانت قد بدأتها كاراكاس ضد غوايدو سابقا، إذ حرمته الخميس الماضي من منصبه رئيسا للبرلمان، ومن ممارسة مهماته نائبا طوال 15 عاما، وذلك قبل يومين من تحركات داخلية ينوي غوايدو القيام بها للتصعيد في وجه الرئيس نيكولاس مادورو، تعرف باسم "عملية التحرير"، وعد بأن تكون مغايرة للتحركات السابقة.

المصدر: وكالات