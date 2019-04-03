الجمعية التأسيسية الفنزويلية ترفع الحصانة عن غوايدو

رفعت الجمعية التأسيسية الفنزويلية، الحصانة عن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه قبل فترة، رئيسا انتقاليا للبلاد.

وبالإجماع صوّتت الجمعيّة التأسيسية، يوم أمس الثلاثاء، على "السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد غوايدو".

من جانبه، رد غوايدو، على ذلك يوم أمس بالقول: "لن يوقفنا شيء". وأضاف في خطاب أمام مؤيديه وعدد من الصحافيين، أن "الشعب مصمم، ولا شيء سيوقفنا"، وأكد أنه لا عودة إلى الوراء.

وقبل التصويت، أعرب غوايدو عن خشيته من أن يجري اعتقاله في الأيام المقبلة بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه، وحذر من محاولات خطفه. وشدد على عدم تمتع المحكمة العليا والجمعية التأسيسية، بصلاحية رفع الحصانة.

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وتتهم سلطات فنزويلا، غوايدو، بعدم الامتثال لقرار يمنعه من مغادرة البلاد، حيث قام بجولة في نهاية فبراير، زار خلالها كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور.

من جانبها، حذرت الولايات المتحدة مرارا من "رد سريع" على أي تهديدات لغوايدو الذي تعتبره الرئيس الشرعي لفنزويلا.

المصدر: afp