المحكمة العليا الفنزويلية توصي برفع الحصانة عن غوايدو

أوصت المحكمة العليا في فنزويلا، الجمعية الوطنية التأسيسية في البلاد برفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وعزت المحكمة قرارها إلى عدم امتثال غوايدو لقرار حظر مغادرته البلاد وتحديه الحظر، بإجرائه جولة بدأها في أواخر فبراير واستمرت حتى أوائل مارس، شملت كلا من كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور.

وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو، إنه أعطى "أمرا بتسليم قرار المحكمة إلى رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية لرفع الحصانة البرلمانية عن المواطن خوان هيراردو غوايدو ماركيز".

وكانت السلطات الفنزويلية قد منعت غوايدو من شغل أي منصب حكومي خلال الـ15 سنة القادمة، وذلك عقب عثورها على مخالفات في كشفه المالي عما في ذمته وتلقية أموالا من مؤسسات دولية وإقليمية، دون أن يثبت مصدر هذه المبالغ.

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وفي 23 يناير الماضي، نصّب غوايدو وهو زعيم المعارضة البرلمانية، نفسه رئيسا للبلاد دون أي انتخابات أو مسوّغ شرعي.

وسارعت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى للاعتراف به بعد دقائق من تنصيب نفسه، إلا أن روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى دعمت الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.

المصدر: نوفوستي