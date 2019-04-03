الناتو يتعهد بحماية السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش الروسي

أعلنت واشنطن أن حلف الناتو يخطط لتأمين مرور السفن الأوكرانية عبر مضيق كيرتش شرقي القرم الروسية، وتوسيع نطاق عمليات الاستطلاع الجوي في البحر الأسود لردع ما وصفته بـ"العدوان الروسي".

وأكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الناتو بايلي هاتشيسون في مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الثلاثاء، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف يعتزمون إقرار حزمة من الإجراءات الهادفة لتعزيز عمليات الاستطلاع، ولاسيما الجوية، وإرسال عدد كبير من السفن الحربية إلى البحر الأسود من أجل ضمان المرور الآمن للسفن الأوكرانية عبر مضيق كيرتش وبحر آزوف.

وحسب هاتشيسون، فإن هذه الإجراءات بالغة الأهمية بالنسبة لجيران روسيا في منطقة البحر الأسود، وأنه "لا بد من إيلاء اهتمام أكبر لضمان الحرية في تلك المياه وبقاء دول المنطقة في مأمن من التدخل الروسي"، مشيرة إلى ضرورة أن تتمتع الولايات المتحدة والناتو بالقدرات الكافية لمواجهة روسيا في البحر الأسود.

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وأكدت المسؤولة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية حادث وقع في مضيق كيرتش في نوفمبر الماضي، عندما احتجز خفر السواحل الروس 3 زوارق حربية أوكرانية بطواقمها أثناء محاولتها عبور مضيق كيرتش شرق شبه جزيرة القرم الروسية بطريقة غير شرعية.

واتهمت كييف وعواصم غربية روسيا بعرقلة حرية الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف، بينما شددت موسكو على أن الحادث نجم عن استفزاز متعمد دبرته القيادة الأوكرانية لاعتبارات سياسية داخلية وكذلك بهدف كسب الدعم الغربي في مواجهتها مع روسيا.

المصدر: وكالات