ترامب يخفف موقفه تجاه المكسيك بخصوص الحدود

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يزال على استعداد لإغلاق الحدود مع المكسيك في حال الضرورة، لكنه أثنى على جهود السلطات المكسيكية لاحتواء أزمة المهاجرين.

وقال ترامب للصحفيين، مساء الثلاثاء: "المكسيك كما تعرفون بدأت منذ يوم أمس باستقبال العديد من الأشخاص القادمين من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور عند حدودها الجنوبية، وبدأت تستقبل آلاف الأشخاص".

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وأضاف ترامب: "يقولون إنهم سيوقفونهم، فلنرى. لديهم الإمكانيات والقوانين لإيقافهم".

من جهة أخرى، حذر كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل من إغلاق الحدود، قائلا: "قد يؤدي ذلك إلى عواقب اقتصادية كارثية على بلادنا، وآمل أننا لن نقوم بمثل هذه الخطوة".

كما اعتبر كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر أن إغلاق الحدود سيكون "كارثة"، وأعرب عن أمل بألا يحدث ذلك.

المكسيك: مستعدون لكافة السيناريوهات

من جانبه، أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن بلاده مستعدة لـ "مختلف السيناريوهات"، لكن السلطات الأمريكية أبلغت مكسيكو بأنها لا تعتزم إغلاق الحدود حتى الآن.

وأضاف أن المكسيك والولايات المتحدة تعملان لاستعادة حركة التجارة الطبيعية عبر المعابر الحدودية.

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ونوه بأن كل الأجانب الذين يدخلون أراضي المكسيك سيضطرون لتسجيل أنفسهم عند سلطات الهجرة.

وكانت المكسيك قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستتخذ إجراءات للسيطرة على تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يتجهون إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي المكسيكية، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود.

المصدر: رويترز