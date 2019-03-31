إدارة ترامب تكرر تهديدها بإغلاق الحدود مع المكسيك

جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدها بإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك، بعد يوم من قرارها قطع المساعدات عن دول أمريكا الجنوبية التي يتهمها ترامب بتعمد إرسال المهاجرين.

وقال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني: "ليس لدى الرئيس خيارات أخرى تذكر في ظل عدم وجود أي دعم من الديمقراطيين لتعزيز الأمن على الحدود أو القيام بتحرك تشريعي لتغيير قانون الهجرة".

من جهتها، تؤكد الحكومة الأمريكية معاناتها منذ أيام، في التعامل مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء من دول أمريكا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك، وقررت قطع المساعدات عن كل من السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس.

وهدد ترامب الجمعة الماضي، أمام تجمع من أنصاره، بإغلاق الحدود خلال الأسبوع الجاري، وقال: "إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى بلادنا فسنغلق الحدود".

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٩ مارس ٢٠١٩

واتهم الرئيس الأمريكي دول من أمريكا الوسطى بتشكيل قوافل مهاجرين وإرسالها إلى الشمال، لكنه لم يقدم أدلة.

المصدر: رويترز