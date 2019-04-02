ظريف يرد على عرض واشنطن "المساعدة" على الإيرانيين

فند وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تصريح نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حول السيول التي تجتاح إيران، كاشفا زيف مزاعمه حول تقديم المساعدة لطهران.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر"، ردا على بيان وزير الخارجية الأمريكي: "بومبيو ادعى أن أمريكا مستعدة لتقديم الدعم للصليب الأحمر الدولي لإيصال الأموال إلى الهلال الأحمر الإيراني للحد من أضرار السيول".

وأضاف: "حقيقة الأمر، أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلن أن الهلال الأحمر لن يستطيع الحصول على أي دعم مالي بسبب الحظر الأمريكي غير المشروع".. "على أمريكا أن تعترف بإرهابها الاقتصادي".

FAKE NEWS: @SecPompeo claim that US "ready to assist @ifrc, which would direct money through Iranian Red Crescent for relief"



REAL NEWS: As @ICRC President noted, Iranian Red Crescent can't receive any funds due to illegal US sanctions. US should own up to its ECONOMIC TERRORISM pic.twitter.com/rFjVDdrc4O — Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2019

واتهم وزير الخارجية الإيراني قبلها، الولايات المتحدة، بإعاقة المساعدات، وقال، إن "أقصى درجات الحظر الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد طهران، المخالف لقرار مجلس الأمن 2231، وقرار محكمة العدل الدولية، عرقل جهود إيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات" في إيران.

وأضاف أن الحظر شمل منع تسلم إيران مروحيات إغاثة، مؤكدا أن تصرف الولايات "ليس مجرد حرب اقتصادية بل يعد إرهابا اقتصاديا".

إقرأ المزيد

وكان بومبيو أصدر بيانا، في وقت سابق، قال فيه إن "الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة للشعب الإيراني، من خلال المنظمات الرسمية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين".

المصدر: وكالات