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ظريف يرد على عرض واشنطن "المساعدة" على الإيرانيين

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ظريف يرد على عرض واشنطن
وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والأمريكي مايك بومبيو
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فند وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تصريح نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حول السيول التي تجتاح إيران، كاشفا زيف مزاعمه حول تقديم المساعدة لطهران.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر"، ردا على بيان وزير الخارجية الأمريكي: "بومبيو ادعى أن أمريكا مستعدة لتقديم الدعم للصليب الأحمر الدولي لإيصال الأموال إلى الهلال الأحمر الإيراني للحد من أضرار السيول".

وأضاف: "حقيقة الأمر، أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلن أن الهلال الأحمر لن يستطيع الحصول على أي دعم مالي بسبب الحظر الأمريكي غير المشروع".. "على أمريكا أن تعترف بإرهابها الاقتصادي".

واتهم وزير الخارجية الإيراني قبلها، الولايات المتحدة، بإعاقة المساعدات، وقال، إن "أقصى درجات الحظر الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد طهران، المخالف لقرار مجلس الأمن 2231، وقرار محكمة العدل الدولية، عرقل جهود إيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات" في إيران.

وأضاف أن الحظر شمل منع تسلم إيران مروحيات إغاثة، مؤكدا أن تصرف الولايات "ليس مجرد حرب اقتصادية بل يعد إرهابا اقتصاديا".

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وكان بومبيو أصدر بيانا، في وقت سابق، قال فيه إن "الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة للشعب الإيراني، من خلال المنظمات الرسمية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين".

المصدر: وكالات

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