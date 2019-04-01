الولايات المتحدة تسلم فيتنام 6 زوارق دورية

أكدت السفارة الأمريكية في عاصمة فيتنام هانوي، أن الولايات المتحدة سلمت 6 زوارق دورية قيمتها 12 مليون دولار لخفر السواحل الفيتنامي، وذلك في ظل دفء العلاقات بين العدوين السابقين.

وقالت السفارة في بيان: "تسليم زوارق الدورية هذه يمثل تعزيزا للتعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام في مجالات إنفاذ القانون البحري والبحث والإنقاذ البحري وعمليات المساعدة الإنسانية البحرية داخل المياه الإقليمية في فيتنام والمنطقة الاقتصادية الخالصة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الهندي رست في ميناء مدينة دانانغ وسط البلاد في زيارة تستغرق 4 أيام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

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وتطالب الصين بالسيادة على 90 في المئة من بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة، لكن فيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين وتايوان تطالب أيضا بالسيادة على أجزاء من البحر الذي تمر عبره تجارة تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات دولار سنويا.

واستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع مسؤولين فيتناميين لعرض تصدير أسلحة أمريكية، وذلك قبل قمة "هانوي" التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فبراير الماضي.

المصدر: رويترز