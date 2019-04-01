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السيول تجرف المنازل والمدارس في إيران

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السيول تجرف المنازل والمدارس في إيران
HO / Iranian Presidency / AFP
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تسببت مياه الفيضانات التي ضربت إيران مؤخرا، بتدمير العديد من المدارس والمنازل في محافظات عدة غربي البلاد.

وأظهر مقطع فيديو كيف دمرت المياه الجارفة مدرسة في مدينة معمولان بمحافظة لورستان.

وتسببت مياه السيول بأضرر طالت 308 مدارس في محافظة لورستان ومئات المنازل، وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير التعليم محمد بطهوي، سيتوجه غدا إلى محافظة لورستان، للنظر في وضع المدارس التي غمرتها الفيضانات.

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وارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عددا من المحافظات الإيرانية خلال الأيام الماضية، إلى 44 قتيلا.

وحثت السلطات المحلية في إيران مواطنيها على توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في عدد من محافظات إيران، وتسببت بفيضانات عارمة.

المصدر: وكالات

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